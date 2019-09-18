Глава РУСАДА Ганус призвал руководство ВФЛА уйти в отставку

Глава РУСАДА Юрий Ганус раскритиковал руководство ВФЛА и призвал руководителей организации подать в отставку.

По словам Гануса, он призывает всех руководителей ВФЛА уйти в отставку. Он отметил, что РУСАДА сотрудничает с ИААФ, ведется совместное расследование, и масштаб нарушений просто сумасшедший. Ганус добавил, что это системная проблема, есть доказательства вмешательства вышестоящих органов.

«Есть люди, выступающие против моей работы. Например, министр спорта Павел Колобков защищал и поддерживает главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Но пока мы не будем честны с собой, санкции с России сняты не будут», — сказал Ганус, слова которого приводит L’Equipe.