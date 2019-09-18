Российская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга турнира в Гуанчжоу одержала победу в двух сетах над сербкой Александрой Крунич.

Счет по сетам — 6:2, 7:5. Встреча продлилась один час и 25 минут. За это время Блинкова один раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале турнира в Китае российская спортсменка сыграет против чешской теннисистки Мари Боузковой. Во втором круге чешка играла с представительницей Украины Элиной Свитолиной, которая отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:6, 3:4. Свитолина снялась с матча из-за травмы колена.