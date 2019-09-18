Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Словении в последнем матче группового этапа чемпионата Европы. Россияне снова показали стопроцентный результат, не проиграв ни одной встречи перед плей-офф.

С приходом Туомаса Саммельвуо российская команда не только не сбавила оборотов, но и прибавила: при новом главном тренере сборная проиграла всего четыре матча с весны 2019-го. Последний был 13 июля в Лиге Наций, когда Россия уступила американцам, и лучше уже об этом забыть.

Наша команда уверенно прошла олимпийскую квалификацию, не отдав соперникам ни одного сета, и к чемпионату Европы была готова максимально. Жаль, что блокирующий «Локомотива» Ильяс Куркаев получил серьезное повреждение в матче с финнами и завершил выступление на турнире.

В последней встрече российская команда уверенно переиграла одного из хозяев турнира, сборную Словении, и все три партии завершились с одним счетом — 25:21. Россияне контролировали всю игру, хоть иногда словенская сборная и вела в счете, команда Саммельвуо быстро устраняла преимущество соперника.

Следующим соперником сборной России станет команда Греции, которая очень слабо себя проявила в групповом этапе обыграв только румынов и уступив остальным командам в своей группе. Нет сомнений, что россияне спокойно расправятся с греками, чтобы в четвертьфинале встретиться с, возможно, теми же словенцами.

По именам сборная не слишком изменилась с прошлого чемпионата Европы, и потому победы нашей команды сейчас неудивительны. Вопрос — как долго мы сможем громить всех, кто с нами на одном континенте? В прошлом Евро россияне вовсе дошли до финала, не отдав ни одного сета, и только в последнем матче выиграли у Германии со счетом 3:2. В этот раз приходится совсем немного, но сложнее. Однако сомнений в том, что сборная России снова выиграет чемпионат Европы, практически нет.