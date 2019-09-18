Сборная России по волейболу одержала победу над командой Словении в матче чемпионата Европы среди мужских команд. Игра проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась в трёх партиях со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).

Для подопечных Туомаса Саммельвуо эта победа стала пятой подряд в рамках континентального первенства. На старте чемпионата российская команда одержала четыре победы в четырех матчах. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии. В третьей встрече сборная России уверенно победила Северную Македонию со счетом 3:0, а в четвертой игре одолели Финляндию в трех партиях.

Далее российской команде предстоит сыграть в 1/8 финала турнира, соперником россиян станет Греция.