Тренерский штаб московского «Локомотива» назвал состав команды на матч группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера».

В воротах железнодорожников будет играть Маринато Гилерме. В защите с первых минут выйдут Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Серкейра Мурило, Бенедикт Хеведес и Владислав Игнатьев. Полузащитники — Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Жоау Мариу и Рифат Жемалетдинов. В нападении — Федор Смолов.

Запасные: Антон Коченков, Брайан Идову, Дмитрий Живоглядов, Александр Коломейцев, Роман Тугарев, Лука Джорджевич, Антонио Эдер.

Встреча пройдет в Леверкузене на стадионе «БайАрена». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Предыдущий матч «Локомотив» выиграл в РПЛ у «Сочи» со счетом 1:0, «Байер» в Бундеслиге разгромно проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4.