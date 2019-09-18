В Германии начался матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом».

Матч, который проходит на стадионе «Бай-Арена», стартовал в 22:00 по московскому времени. Со стартовым составом «Локомотива» можно ознакомиться здесь, прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Главным арбитром встречи стал поляк Павел Рачковский, помогают ему будут соотечественники Михал Обукович и Радослав Сейка. Видеоассистентами, ответственными за VAR, стали Павел Гиль и его помощник Бартош Франковски, а резервным судьей стал Томаш Мусял.

В параллельном матче играют «Атлетико» и «Ювентус».

Предыдущий матч «Локомотив» выиграл в РПЛ у «Сочи» со счетом 1:0, «Байер» в Бундеслиге разгромно проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4.