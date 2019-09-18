Мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус» огласили стартовые составы команд на первый матч группового этапа Лиги чемпионов.

В воротах «Атлетико» будет играть Ян Облак, в защите выйдут Ренан Лоди, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич и Киран Триппьер. В полузащите — Томас Парти, Сауль Ньигес, Тома Лемар и Коке. Нападающие — Диего Коста и Жоау Фелиш.

Запасные: Антонио Адан, Сантьяго Ариас, Анхель Корреа, Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Фелипе и Витоло.

В воротах «Ювентуса» сыграет Войцех Щенсны. В защите сыграют Данило, Леонардо Бонуччи, Матиас де Лигт и Алекс Сандро. Полузащитники — Сами Хедира, Миралем Пьянич, Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. В нападении — Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду.

Запасные: Джанлуиджи Буффон, Аарон Рэмзи, Пауло Дибала, Адриен Рабьо, Мерих Демирал, Родриго Бентанкур и Федерико Бернардески.

Матч «Ювентуса» и «Атлетико» начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече «Локомотив» сыграет с леверкузенским «Байером».