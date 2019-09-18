В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» дома одержало победу в овертайме над хабаровским «Амуром» с минимальным счетом 1:0.

В составе победившей команды единственную шайбу в овертайме забросил Марк-Андре Граньяни, который отличился на пятой минуте с передач Тему Пулккинена и Дрю Шора.

После восьми матчей команда Александра Гулявцева идет на последнем, 12-м, месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе три очка. У подопечных Крэйга Вудкрофта в активе шесть баллов после семи игр, они располагаются на восьмой позиции на Западе.

Следующий матч «Амур» проведет 20 сентября в Новосибирске против «Сибири», «Динамо» одним днем позже дома примет финский «Йокерит».