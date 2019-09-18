В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» дома сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:2.

В составе англичан по мячу забили Харри Кейн с пенальти на 26-й минуте и Лукас Моура с передачи Бена Девиса на 30-й минуте. У пирейцев отличились Даниэль Поденсе с передачи Матье Вальбуэна на 44-й минуте и сам Вальбуэна с пенальти на 54-й минуте встречи.

Отметим, в параллельной игре группы В «Бавария» сыграет против сербской «Црвены Звезды».

Напомним, в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» выбил «Краснодар». В первом матче греки разгромили россиян со счетом 4:0. Во второй игре снова победу одержал «Олимпиакос», но уже со счетом 2:1.

В 22:00 также стартует матч между московским «Локомотивом» и леверкузенским «Байером».