Адвокат четвертого фигуранта дела Кокориных и Павла Мамаева Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко рассказала о ситуации с УДО своего клиента.

По словам Прилипко, взыскания не являются основанием для отказа в УДО, тем более они поступили в такой срок — через два месяца после того, как Протасовицкий прибыл в место отбытия наказания.

Она отметила, что если сейчас в УДО откажут, он будет сидеть до конца срока.

«По закону, если суд отклонит нашу апелляцию, подать ее в следующий раз можно будет лишь через полгода. К тому времени Александр уже будет на свободе», — сказала Прилипко, слова которой приводит Russia Today.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО.