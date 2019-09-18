В Петербурге в рамках турнира АТР Saint Petersburg Open состоится матч второго круга между литовцем Ричардасом Беранкисом и россиянином Андреем Рублевым.

Встреча, которая пройдет на корте «СИБУР Арены», начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, соперником Рублева по первому кругу стал представитель Белоруссии Илья Ивашка. Игра завершилась победой Рублева в трех сетах со счётом 4:6, 6:0, 6:4. За время матча Рублёв записал на свой счет три подачи навылет, допустил лишь одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из тринадцати.

Беранкис в первом круге обыграл израильтянина Дуди Селу в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. На счету литовца шесть эйсов, одна ошибка на подаче и четыре реализованных брейка из семи.

Отметим, если Рублев обыграет Беранкиса, в четвертьфинале он встретится с победителем матча Медведев — Донской.