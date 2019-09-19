В Петербурге в рамках турнира АТР Saint Petersburg Open состоится матч второго круга между португальцем Жоау Соузой и россиянином Кареном Хачановым.

Встреча, которая пройдет на корте «СИБУР Арены», начнется в 16:00 по московскому времени.

Напомним, соперником Соузы по первому кругу стал представитель Словакии Йозеф Ковалик. Игра завершилась победой Соузы в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась один час и 12 минут. За это время Соуза совершил одну подачу навылет, не сделал ни одной ошибки на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

Отметим, Хачанов только начинает путь к трофею.

Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет с Михаилом Кукушкиным, который в двух сетах обыграл Дамира Джумхура.