В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» дома одержал крупную победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 4:1.

В составе победившей команды дубль оформил Якуб Ержабек. Первую шайбу он забросил на 28-й минуте с передач Йоонаса Няттинена и Миро Аалтонена, вторую — на 50-й минуте с передач Александра Семина и Александра Евсеенкова. Еще по шайбе забросили Семин на 23-й минуте с передач Ивана Петракова и Ержабека, а также Данила Моисеев на 36-й минуте встречи.

У команды из Череповца единственный гол забил Юрий Трубачев с передач Даниила Вовченко и Либора Шулака на 31-й минуте.

После семи матчей команда Михаила Кравеца идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 12 очков. У подопечных Андрея Разина в активе пять баллов после восьми игр, они располагаются на последней позиции на Западе.