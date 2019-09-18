Завершивший карьеру американский боец смешанных единоборств Мэтт Серра рассказал, кого считает достойными соперниками для Хабиба Нурмагомедова.

По словам Серры, после боя Хабиба с Порье он задумался, кто может составить конкуренцию россиянину в UFC и кто действительно будет нести угрозу для него. Серра отметил, что в у него голове сразу возникли две фамилии.

«Один из них — Брайан Ортега. Я подумал, если бы кто-то более ловкий, как Ортега, сделал захват шеи, то смог бы он закончить дело? А кто-нибудь удерживал Гэтжи или избивал его? Никто. Он силен и вынослив. Он мощно бьет руками и ногами», — сказал Серра, слова которого приводит BJPenn.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.