Стало известно, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин вернется в расположение петербургского клуба.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист присоединится к команде в конце текущей недели. Отмечается, что клуб дал игроку несколько дней на решение личных вопросов в Москве.

Ранее петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с освободившимся из колонии нападающим Александром Кокориным. Отмечается, что в «Зените» готовы дать игроку шанс вернуться в футбол и предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

Отметим, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кокорина, Кирилл, вышли из колонии. Игроки освобождены по УДО. Футболисты вышли из здания колонии и уехали на «Гелендвагене», проигнорировав журналистов.