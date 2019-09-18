Для всех, кто пропустил главные спортивные события вторника, Nevasport сделал подборку новостей дня за 18 сентября.

Россия разгромила Южную Корею на Кубке мира по волейболу

Женская сборная России по волейболу разгромила соперниц из команды Южной Кореи в матче Кубка мира по волейболу в Японии. Матч прошел в городе Иокогама на стадионе «Иокогама Арена».

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

Умер голладский футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. Об этом сообщила пресс-служба клуба в «Твиттере».

Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем

Российского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова упрекнули в грубом отношении с животными из-за видео, на котором он борется с медведем.

Бурдасов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ

Российский нападающий Антон Бурдасов заключил просмотровый контракт с командой НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

Россия обыграла Словению и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная России по волейболу одержала победу над командой Словении в матче чемпионата Европы среди мужских команд. Игра проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась в трёх партиях со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).