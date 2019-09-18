В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде обыграл леверкузенский «Байер» со счетом 2:1.

Открыл счет полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк на 16-й минуте, ему ассистировал Жоау Мариу. «Байер» сравнял счет на 25-й минуте после автогола Бенедикта Хеведеса, но на 37-й минуте Дмитрий Баринов воспользовался ошибкой вратаря и послал мяч в ворота с дальней дистанции.

Главным арбитром встречи стал поляк Павел Рачковский, помогают ему будут соотечественники Михал Обукович и Радослав Сейка. Видеоассистентами, ответственными за VAR, стали Павел Гиль и его помощник Бартош Франковски, а резервным судьей стал Томаш Мусял.

Отметим, в параллельном матче группы D мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» со счетом 2:2.