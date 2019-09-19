Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес поделился эмоциями от победы над «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодороджники» играли в гостях и одержали победу со счётом 2:1.

«Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент я был вне себя от ярости», — заявил футболист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА. Хеведес отметил, что повлияла повязка, в которой он вышел на матч. По словам защитника, физиотерапевт предупредил, что лучше сыграть в маске, но он отказался.

Что касается самого матча, Хёведес отметил огромную важность победы. «Мы считались в этой группе беспросветными аутсайдерами, а «Атлетико» и «Ювентус» – бесспорными фаворитами», — заявил футболист. По мнению Хеведеса, «Байер» сможет побороться с «Локомотивом» за третье место, поэтому набранные три очка имеют большое значение.