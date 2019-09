Панарин забросил первую шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» и получил травму

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист не смог доиграть встречу до конца и был вынужден покинуть лёд.

Несмотря на это, форвард успел отметиться одной заброшенной шайбой: он поразил ворота «Нью-Джерси» на восьмой минуте второго периода. Этот гол стал для россиянина первым после перехода в состав «Рейнджерс». Из-за растяжения нападающий не смог продолжить борьбу.

UPDATE: Artemi Panarin will not return to tonight’s game (mild groin strain).

