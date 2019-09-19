Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 09:23,  19 сентября 2019
Интересное сейчас
2

Панарин забросил первую шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» и получил травму

Панарин забросил первую шайбу за &#171;Нью-Йорк Рейнджерс&#187; и получил травму
Артемий Панарин. Фото: Instagram.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист не смог доиграть встречу до конца и был вынужден покинуть лёд.

Несмотря на это, форвард успел отметиться одной заброшенной шайбой: он поразил ворота «Нью-Джерси» на восьмой минуте второго периода. Этот гол стал для россиянина первым после перехода в состав «Рейнджерс». Из-за растяжения нападающий не смог продолжить борьбу.

Напомним, Артемий Панарин сменил клуб минувшим летом. Его контракт с «Коламбус Блю Джекетс», за который он выступал в прошлом сезоне,  истек 1 июля, после чего спортсмен подписал соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров