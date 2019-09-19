Панарин забросил первую шайбу за «Нью-Йорк Рейнджерс» и получил травму

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист не смог доиграть встречу до конца и был вынужден покинуть лёд.
Несмотря на это, форвард успел отметиться одной заброшенной шайбой: он поразил ворота «Нью-Джерси» на восьмой минуте второго периода. Этот гол стал для россиянина первым после перехода в состав «Рейнджерс». Из-за растяжения нападающий не смог продолжить борьбу.
UPDATE: Artemi Panarin will not return to tonight’s game (mild groin strain).
— New York Rangers (@NYRangers) September 19, 2019
Напомним, Артемий Панарин сменил клуб минувшим летом. Его контракт с «Коламбус Блю Джекетс», за который он выступал в прошлом сезоне, истек 1 июля, после чего спортсмен подписал соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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