На этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Гданьске (Польша), состоится короткая программа юношей-одиночников. Соревнования начнутся в 19:40 по московскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Российскую команду представят два спортсмена — ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин, тренирующийся в Санкт-Петербурге, и воспитанник «Самбо-70» и группы Этери Тутберидзе Даниил Самсонов.

По результатам жеребьевки, которая состоялась днем ранее, Самсонов попал в первую разминку и выйдет на лёд под третьим стартовым номером. Лутфуллин будет выступать в четвертой группе участников, ему достался номер девятнадцать.

Среди зарубежных фаворитов стоит обратить внимание на итальянца Даниэля Грассля, который владеет четверными прыжками. Он сможет продемонстрировать их в произвольной программе, так как в короткой юниорам запрещено исполнять четверные.