Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от матча с «Байером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» играли на выезде и одержали победу со счётом 2:1.

«Главный урок из прошлой Лиги чемпионов — играть надёжно. В том году мы играли так, как играли в РПЛ, а это совсем другой турнир», — заявил вратарь,с лова которого приводит «Чемпионат».

Гилерме подчеркнул, что в матчах такого уровня необходимо сразу включаться в игру. «Лига чемпионов это не так, что ты вышел на поле, 15 минут вкатываешься и начинаешь играть», — сказал вратарь. По мнению футболиста, вчера команда сыграла надёжно и собранно. Также Гилерме отметил и свой сейв в концовке встречи. Он подчеркнул, что спасать команду — это его работа.

Игрок отметил, что никто не верил в победу «Локомотива», но игрокам удалось доказать, что они могут справляться даже в сложных ситуациях.