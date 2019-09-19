«Краснодар» на выезде встретится со швейцарским «Базелем» в первом матче группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 19 сентября, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 19:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Обслуживать встречу бригада арбитров из Финляндии. Главным судьей матча назначен Маттиас Гестраниус. В роли его ассистентов выступят Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый (резервный) арбитр встречи — Вилле Невалайнен, также из Финляндии.

Ранее «Краснодар» и «Базель» провели товарищеский матч в январе 2019 года. На сборах в Марбелье российский клуб уступил соперникам из Швейцарии со счетом 0:2.