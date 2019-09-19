После победы наб «Байером» московский «Локомотив» единолично возглавил турнирную таблицу группы D в Лиге чемпионов.

Накануне команда Юрия Сёмина победила в гостевом матче со счётом 2:1 и увезла из Германии три очка. Соперники «Локомотива» и «Байера» по группе — «Атлетико» и «Ювентус» — не смогли выявить победителя в своём матче и набрали по одному очку. У «Байера» после поражения нет ни одного очка.

Таким образом, «Локомотив» идёт на первом месте, «Атлетико» и «Ювентус» делят между собой второе и третье, а «Байер» замыкает турнирную таблицу группы.

В рамках второго тура «железнодорожники» на своём поле примут «Атлетико», а «Ювентус» дома сыграет с «Байером». Оба матча состоятся 1 октября и начнутся в 22:00 по московскому времени.

Ранее защитник «Локо» Бенедикт Хёведес поделился эмоциями от забитого автогола.