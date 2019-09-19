«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвизл» провели выставочный матч в рамках подготовки к новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилось победой «дьяволов» со счётом 4:3.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился заброшенный шайбой. Форвард поразил ворота Александра Георгиева. Этот гол стал для россиянина первым после перехода в «Дэвилс» из «Вегаса».

В дальнейшем Гусев имел возможность оформить дубль, но ему помешал Игорь Шестёркин, к тому времени занявший место в воротах «Рейндерс». Голкипер остановил шайбу практически на линии ворот.

Напомним, ранее сообщалось, что российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил дебютную шайбу за команду, но получил повреждение и не смог доиграть матч до конца.