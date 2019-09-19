Московский ЦСКА сыграет с «Лудогорцем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Игра в Разграде будет проходить сегодня, 19 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

ЦСКА приехал в Болгарию в ослабленном составе. Армейцам не помогут Набабкин, Бийол, Сигурдссон, Дзагоев, Ефремов. По словам Виктора Гончаренко, команда в хорошем состоянии: тренер надеется, что травмированные скоро вернуться в строй.

Также в этой группе играют венгерский «Ференцварош» и испанский «Эспаньол».