Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Спортсмены встретились в Париже, где посетили матч первого тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом». Французский клуб одержал победу со счётом 3:0.

Фотографию с Бекхэмом Хабиб опубликовал на своей странице в «Инстаграме». «Легендарный Дэвид Бекхэм», — написал боец.

Напомним, недавно Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC. 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби он одержал победу над представителем США Дастином Порье. Бой завершился в третьем раунде, когда Хабиб применил удушающий прием.

Пока точно неизвестно, что станет следующим соперником россиянина. Скорее всего, это будет либо Тони Фергюсон, либо Жорж Сен-Пьер.