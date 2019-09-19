Спортивные пары покажут короткие программы на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске (Польша). Соревнования начнутся в 16:55 по московскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Российскую команду представят три дуэта: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков и Анна Щеглова/Илья Калашников. По результатам жеребьевки, которая состоялась днем ранее, первыми из россиян будут выступать Пепелва и Плешков: они получили четвертый стартовый номер и откроют вторую разминку.

Сразу после них на льду появятся Щеглова и Калашников, они стартуют пятыми. Панфилова и Рылов будут выступать в третьей группе участников, по жребию им выпал девятый стартовый номер.