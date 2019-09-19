Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ставшая второй на турнире Lombardia Trophy, выразила мнение, что на старте сезона можно выступать без соревновательного костюма. Фигуристка не привезла в Бергамо платье для произвольной программы.

«Не думаю, что на таком старте это имело значение. Плюс все-таки он (костюм — прим.) у меня был — я каталась в специальной рубашке», — сказала фигуристка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Туктамышева добавила, что в прошлом сезоне тоже показывала короткую программу ещё без платья, но это никак не повлияло на её выступление.

Напомним, ранее бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепель раскритиковала Туктамышеву за отсутствие костюма. Также спортсменка заявила, что ей абсолютно не понравилось платье Софье Самодуровой, которая вместе с Туктамышевой тренируется под руководством Алексея Мишина.