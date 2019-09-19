Российский баскетболист Григорий Мотовилов стал игроком «Локомотива».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники, Мотовилов подписал контракт по схеме «2+1». У баскетболиста был контракт с клубом «Спартак-Приморье», поэтому взамен команда получит двух спортсменов из молодежного проекта краснодарского клуба. Одним из них станет разыгрывающий Александр Щербенев, входящий в состав молодежной сборной России. Имя второго пока точно не известно, скорее всего им станет Денис Величкин.

Напомним, Мотовилось выступил в составе сборной России на чемпионате мира-2019 в Китае, где команда дошла до второго группового этапа, но не смогла пробиться в стадию плей-офф.

Напомним, ранее Мотовилов выступал за «Зенит» в период с 2015 по 2018 год и был отдан в аренду в «Урал» и «Зенит-Фарм».