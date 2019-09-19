Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о своем намерении выучить четверной тулуп.

Перед стартом сезона спортсменка уже заявляла, что пробует исполнять прыжок на удочке. В интервью «Спорт-Экспрессу» Туктамышева рассказала, как продвигается изучение. По её мнение, тулуп для неё реален уже в этом сезоне.

«Сейчас я пробую делать четверной тулуп на удочке, но уже без всяких усилий человека, который меня держит», — сказала Туктамышева и добавила, что уже практически докручивает и выезжает прыжок. По её мнению, сейчас важно правильно настроиться психологически на длинную группировку, тогда всё получится.

«Планирую выучить в этом сезоне», — подчеркнула фигуристка.

Напомним, Туктамышева уже приняла участие в одном турнире — Lombardia Trophy, где заняла второе место.