Третья ракетка России Андрей Рублёв рассказал, как эмоции могут помешать спортсмену на корте.

После матча в парном разряде на SPb Open Рублёв пообщался с болельщиками и ответил на их вопросы. Говоря о психологической составляющей матчей, теннисист отметил, что является очень эмоциональным человеком.

«Это, наверное, хорошо, если направить это в правильную сторону, чего у меня раньше не получалось, — сказал Андрей. — Я обращал всё в негатив и закапывал сам себя». По мнению спортсмена, сейчас к нему пришло хладнокровие и понимание, как вести себя на корте. «На топовом уровне эмоции не прощаются. Там малейший выплеск сразу работает против тебя», — заявил Рублев. Он отметил, что с соперником более низкого уровня это может и не испортить игру, но серьезные противники за такое сразу «наказывают».