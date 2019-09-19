В азербайджанском Баку продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Сегодня, 19 сентября, состоятся финалы в отдельных видах — в упражнениях с булавами и лентами. Прямая трансляция начнется в 18:25 по московскому времени, её можно посмотреть здесь.

Россиякую команду представят три спортсменки — Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева. Сначала им предстоит принять участие в квалификациях, которые будут проходить сегодня на протяжении всего дня.

В упражнениях с лентами и булавами должны принять участие все три россиянки.

На 37-ом чемпионате мира в Баку будут разыграны квоты на Олимпийские игры-2020 в Токио в личном и групповом многоборье. Максимальная квота от страны — две лицензии.