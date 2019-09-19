Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какой режим питания необходим спортсмену, чтобы поддерживать себя в форме.

По словам Туктамышевой, в выходные она может позволить себе что-нибудь «запрещенное». В интервью «Спорт-Экспрессу» фигуристка отметила, что везде нужно сохранять в баланс, но иногда нужно разрешать себе больше, чтобы не было плохого настроения и состояния. «Жизнь одна, поэтому, конечно, не надо есть килограммами тирамису, но и не ограничивать себя до такого состояния, чтобы было совсем плохо», — сказала Елизавета.

Она подчеркнула, что на катке спортсменов часто взвешивают, но как профессионал она может следить за своим весом самостоятельно. Тренеры в этом вопросе доверяют на сто процентов, уверена Туктамышева.

Напомним, ранее спортсменка сообщила, что планирует разучить четверной прыжок в этом сезоне.