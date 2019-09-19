Винсент де Врис , друг и биограф бывшего игрока «Зенита» Фернандо Риксена, которого не стало 18 сентября, рассказал, как футболист боролся с заболеваниям.

По словам де Вриса, которые приводит AD, он видел Риксена за десять дней до смерти, уже тогда экс-футболист выглядел изможденным и пытался с помощью компьютера объяснить близким, что очень устал. «Тогда я впервые осознал, что он уже не сможет преодолеть трудности», — сказал друг спортсмена.

В последние три дня своей жизни Риксен, по словам голландца, находился практически без сознания. «На самом деле он прожил на 2-3 года дольше, чем предполагалось», — добавил де Врис.

Напомним, Риксену было 43 года. С 2006 по 2009 годы футболист защищал цвета петербургского «Зенита». В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.