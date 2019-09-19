Московское «Динамо» на домашнем льду примет петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить на Арене ВТБ имени Аркадия Чернышова сегодня, 19 сентября, начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Бесплатная трансляция матча будет доступна на официальном сайте армейцев.

Подопечные Алексея Кудашова отправляются в Москву после двух побед подряд. В воскресенье петербуржцы вырвали победу у «Йокерита» — 3:2. В среду в тяжелейшем матче — у «Сочи» — 1:0. Эти победы позволили СКА поправить свое турнирное положение после неудачного матча против столичного ЦСКА.

Сейчас СКА — второй на Западе с десятью очками. «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, отставая от армейцев лишь на очко.