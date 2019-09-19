Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. На старте сезона спортсменка заняла второе место на Autumn Classic, уступив Рике Кихире.

Гончаренко отметила, что очень рада за Медведеву, за то, что она продолжает бороться и выступает с интересными программами. Тренер обратила внимание на легкость и непринужденность новой короткой программы Медведевой, которую поставил Илья Авербух.

«Хочется пожелать Жене добиться более скоростного и летящего катания, так как под такую легкую музыку хочется, чтобы она порхала», — сказала Гончаренко, слова которой приводит «Р-Спорт». По мнению специалиста, россиянка сможет бороться с сильнейшими соперницами, если добавит уверенности своим прыжкам, а также увеличит скорость и сложность вращений.

Также Гончаренко подчеркнула, что Брайан Орсер принес сбалансированность в катание Медведевой. «Но пока у нее нет прежней мощи и резкости, и катание ее на данном этапе не всегда воспринимается. При этом катание стало именно более сбалансированным и женственным», — объяснила тренер.