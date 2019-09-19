Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу своих подопечных над командой Словении в матче чемпионата Европы. Россия выиграла в трёх сетах со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).

Саммельвуо признал, что его команда провела очень сложную встречу, в которой многое зависело от подачи и приема мяча. «Я рад, что мы всё время играли стабильно, но это ничего не значит», — сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт ЕКВ.

По мнению тренера, российской команды надо лучше подавать, сохранять концентрацию и не думать ни о чем, кроме выступления на турнире. «Впереди лёгких игр не будет вне зависимости от того, кто будет нашим соперником», — сказал Саммельвуо. Специалист подчеркнул, что цель сборной России — прибавлять с каждым матчем и играть всё лучше и лучше.

Россияне вышли в 1/8 финала, где сыграют со сборной Греции.