Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Анны Щербаковой на Lombardia Trophy. В короткой программе Щербакова уступила Туктамышевой, но одержала итоговую победу.

По мнению Гончаренко, сейчас будет актуальным вопрос, как воспримут катание Щербаковой, вышедшей из юниоров, судьи. Тренер отметила, что в короткой программе, где нет четверных, судьи не отреагировали на выступление спортсменки, поэтому она и получила меньше баллов, чем ожидала.

«В произвольной появились «ультра-си», и судей это затрагивает, они ставят «выше» и «лучше», — сказала Гончаренко, слова которой приводит «Р-Спорт». Специалист подчеркнула, что Щербаковой надо бороться тем, чем она может — четверными прыжками. «Запредельным катанием и женственностью она не может соревноваться, потому что пока она еще маленькая девочка с эластичными ручками, но над работой ног еще работать и работать», — подытожила тренер.