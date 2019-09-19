Биатлонистка Светлана Миронова победила в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском.

Чемпионка показала итоговое время 44:44.1, она допустила два промаха. Второе место у Виктории Сливко, третьей — у Тамары Ворониной.

Далее идут Евгения Павлова, Екатерина Глазырина и Анастасия Поршнева.

Минувший сезон Миронова провела на Кубке мира. Лучшим результатом для нее стало седьмое место в спринтерской гонке на этапе в итальянском Антхольце. Также Миронова приняла участие в чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, а в конце сезона стала чемпионкой России в масс-старте.

Светлана Миронова является чемпионкой мира среди юниоров в эстафетной гонке и бронзовым призером в спринтерской гонке, также она побеждала на первенстве Европы в 2014 в гонке преследования.