Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который будет проходить 2 ноября.

Видео дуэли появилось на официальной странице стриминговой платформы DAZN в «Твиттере».

Напомним, Ковалев является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Альварес — чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super. Поединок между спортсменами будет проходить в Лас-Вегасе, США. Ожидается, что бой состоится на арене «MGM Grand».

Альварес известен зрителям по прозвищу «Канело», что в переводе с испанского означает «рыжий». Для Канело поединок против Ковалева станет дебютным в полутяжелой весовой категории.

Последний поединок Сергей Ковалев провел в Челябинске против Энтони Ярда, бой завершился победой россиянина.