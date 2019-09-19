Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказал о первой встрече с тренером Этери Тутберидзе.

По словам фигуристки, она впервые увидела Тутберидзе, ещё когда выступала за Ижевск. Тогда Алина подошла к тренеру только для того, чтобы сделать фотографию. «Если честно, я боялась к ней подходить, я не скрываю это», — призналась Загитова в интервью «Первому каналу».

Спортсменка отметила, что на тот момент для неё самым важным было просто сфотографироваться с Тутберидзе, под руководством которой она сейчас тренируется. будучи воспитанницей «Самбо-70», Загитова завоевала все возможные награды на взрослом международном уровне. Так, спортсменка стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.

В новом сезоне фигуристка еще не выступала на официальных стартах.