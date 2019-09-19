«Локомотив» таки стал бронепоездом. Машинист Семин съел таблетку аспирина, даже не поперхнувшись. И это без помощи своих главных проводников — близнецов Миранчуков.

«Байер» — «Локомотив» — 1:2. Паровоз в огне. Как такой исход игры в Германии стал возможен?

Бравый Семин

То, что Юрий Палыч может подготовить команду к выездным матчам Лиги чемпионов, было понятно еще в начале и середине нулевых, когда его «Локомотив» добывал гостевые победы над «Андерлехтом» и «Галатасараем». Но с тех пор утекло много скипидара. Семин поводил в сборной, с «Динамо», в Киеве. Возвращался в «Локомотив». Но нигде у него не выходило выйти ну ту самую скорость. Нигде не получалось управляться с составом лучше, чем тогда — с Лоськовым, Обиорой и Евсеевым. Но вот он новый лихой «Локо» — с Крыховяком, Бариновым, Чорлукой.

Сейчас Семин сумел завезти свой поезд, не имея на это нужных ресурсов. Мурило, например, пришлось выпускать в опорной зоне — там, где он никогда не играл. Тренер «Локомотива» достал с верхней полки 11 бойцов, которые отыграли в Леверкузене 90 минут без замен и пошли праздновать успех в вагон-ресторан.

Горящий Крыховяк

Человек с самым сложным именем в российском футболе продолжает показывать какую-то космическую игру. На выходных его удар принес победу «Локомотиву» над «Сочи» в РПЛ. Теперь же Гжегож положил началу капитуляции «Байера» в Лиге чемпионов. В девяти матчах поляк забил уже четыре гола. А ведь это игрок опорной зоны, задача которого, прежде всего — дергать стоп-кран. Впрочем, Семин, видя атакующие навыки Крыховяка, специально отправляет его выше.

Ужалистый Баринов

Хавбек Баринов провел тяжелое становление в «Локо». Долго сидел под Денисовым. Хотел уходить. «Не дергайся, не отпущу тебя», — говорил ему Семин. Баринов остался. И заматерел для основы. В четверг вечером уже на шестой минуте он слег с травмой. Замена была близка. Но, как в случае с Азмуном, подействовала чудодейственная заморозка. Баринов вернулся в игру и задушил хозяев прессингом. После паса вратаря Градецки полузащитник прочитал ситуацию и в сложной ситуации скоординировался под удар в касание по пустым воротам.

Стойкий Чорлука

Слишком старый, вечно травмированный, слишком медленный. Таково было мнение со стороны болельщиков еще месяц назад. «Продолжайте болтать», — иронизировал по этому поводу сам Ведран. В Леверкузене он оказался стеной для «Байера», расщепляя каждую атакующую порцию аспирина. В добавленное время, когда могло стать максимально тяжело, именно подкат Чорлуки отправил Леверкузен в тамбур, лишив «Байер» последней атаки.

Хитроумный Мариу

Жоау Мариу в команде без году неделя. В отсутствии Миранчуков он вынужден форсировать свое контролерство в содержательной части игры «Локомотива». Его мягкая, кошачья техника не раз ставила немцев в тупик. Португалец здорово работал с мячом, удлинял железнодрожные пути в атаке и накормил Крыховяка классной голевой передачей. Не забывал Жоау Мариу и про оборону, активно принимая участие в высаживании с поезда леверкузенских наступлений.