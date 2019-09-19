Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО 17 сентября, но первый день на свободе провели не вместе. Мамаев вместе со своей супругой Аланой праздновал день рождения, Кокорин отправился в ресторан.

Как сообщают СМИ, Кокорин провел время в компании жена, а также семьиклипмейкера Павла Худякова. После тюремного заключения футболисту хотелось хорошо поужинать, но не привлекать внимание, поэтому он выбрал ВИП-зал ресторана «Шеф».

На следующее утро Кокорин дал интервью для «Зенит ТВ», а потом отправился на шопинг — в частности, он посетил фирменный магазин «Луи Виттон».

Напомним, ранее стало известно, что в конце недели Кокорин должен прибыть в расположение «Зенита». О будущем Павла Мамаева в футболе пока нет ясности.