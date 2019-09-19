Стартовавший сезон в фигурном катании сразу же принес неясности и вопросы: травмированных спортсменов в команде много, а информации об их состоянии — практически никакой.

Так, например, Алёна Канышева снялась уже с двух этапов юниорской серии Гран-при — в Италии и Латвии. Сначала её заменила подруга по команде Майя Хромых, теперь планирует выступить Анна Фролова. Алёна приняла участие в контрольных прокатах, но после этого ни разу не появилась на льду.

Очевидно, спортсменка испытывает проблемы со здоровьем, но об их характере ничего не известно. Однако можно предположить, что сказалось стремительное изучение четверного прыжка: весной Канышева перешла в группу Этери Тутберидзе и тут же освоила квад.

В этом сезоне она уже точно не выступит на юниорских Гран-при, где имела шансы если не на победу, то на твердое попадание в призы. Впереди — два этапа, но как раз на заключительный и объявлена замена. Спортсменка пропускает уже месяц, что говорит о серьезности повреждения.

После восстановления Алёне нужно будет «разминаться» на этапах Кубка России и готовиться к юниорскому первенству, которое даст возможность отобраться на весенний чемпионат мира. Если, конечно, позволит физическое состояние.

Ещё одна фигуристка из группы Тутберидзе, чье состояние вызывает опасения — Элизабет Турсынбаева. Хоть спортсменка и выступает за Казахстан, а не за Россию, к ней приковано огромное внимание. В первую очередь из-за того, что Элиза, вернувшись к Тутберидзе, у которой уже занималась ранее, достигла лучшего результата в своей карьере — стала серебряной медалисткой чемпионата мира и прыгнула четверной сальхов.

В отличие от россиянок, выступавших на контрольных прокатах, Турсынбаева не могла показать свою форму перед стартом сезона. Но, судя по всему, её травма носит серьезный характер: мама спортсменки публично заявила, что плачет от безысходности. «Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две недели ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности», — написала она в инстаграме.

Планировалось, что Элизабет выступит на «Ломбардия Трофи», но поехать в Бергамо смогла лишь одна ученица Тутберидзе — Анна Щербакова. Похоже, и в случае Турсынбаевой изучение квада не прошло мимо: вероятен стрессовый перелом из-за сильных нагрузок или серьезное повреждение спины. Если Элизабет сможет восстановиться и вернуться на былой уровень, она составит достойную конкуренцию своим подругам по команде. В отличие от них, ей не нужно будет проходить жесткий отбор на главные старты — чемпионаты Европы и мира.

Неожиданно снялся с Мемориала Ондрея Непелы Михаил Коляда, который по-прежнему входит в число лидеров сборной России. Как объяснила его тренер Валентина Чеботарева, фигурист заболел ОРЗ, поэтому сейчас восстанавливается. «У него проблемы с носом, пока мы не рискуем», — сказала тренер.

Казалось бы, болезнь не должна вызывать таких опасений, как травма, к тому же Мемориал Непелы — далеко не самый важный турнир, подготовиться к Гран-при можно и на других стартах. Но вряд ли кто-то забыл, чего стоили Коляде эти «проблемы с носом» в прошлом сезоне, когда из-за гайморита спортсмену приходилось выходить на лёд буквально с больничной койки. В том, что заболевание преследует Михаила даже во внесезонный период, приятного мало — как бы оно не стало такой же проблемой, как профессиональная астма для лыжников, с которой им приходится бороться на протяжении всей карьеры.

Не смогли выступить на контрольных прокатах Наталья Забияко и Александр Энберт, которые борются с Тарасовой и Морозовым за то, чтобы стать первым номером команды. Официальная формулировка снятия — «по болезни партнера», больше никакой информации о его состоянии Федерация не дает. Недавно пара снялась с«Шанхай Трофи», их заменят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Энберту не хватило месяца, чтобы восстановиться, и это — тревожный знак. Особенно если вспомнить, что в прошлом году пара уже пропустила чемпионат Европы из-за его здоровья. Перед началом сезона Александр признался, что врачи рекомендовали ему подольше восстанавливаться и отдыхать, чтобы прошлые проблемы не возникли вновь. «Это было сложно, все эти рекомендации врачей, когда можно кататься с пульсом не больше 140, а для фигурного катания это очень мало», — рассказывал Энберт в июне. Наталья весь сентябрь делилась фотографиями из Калифорнии — похоже, подготовка к сезону находится не в самой активной стадии.

Ещё одна важная потеря на старте сезона — Александра Степанова. Они с Иваном Букиным тоже не выступили на контрольных прокатах, после чего Саша сама объявила, что у неё повреждение. «К сожалению, случаются травмы, но это спорт», — написала фигуристка у себя в инстаграме. «У Саши побаливает спина. Тренироваться пока рискованно — как бы не усугубить боль. Возможно, потребуется операция где-нибудь в Германии», — писал автор «Российской газеты» в этом сентябре. Когда мы увидим Степанову и Букина на льду — вопрос, но хотелось бы верить, что Александра сможет восстановиться как можно скорее, и их дуэт вместе с Синициной/Кацалаповым навяжет борьбу мировым лидерам в новом сезоне.

С текущего этапа юниорского Гран-при снялись Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов — тоже по медицинским показаниям. Не выступают Арина Ушакова и Максим Некрасов — партнер не успел восстановиться после операции на ноге. Так и получается, что сезон стартовал, а спортсмены в нём — нет.