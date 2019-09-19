Национальная сборная России повысилась в рейтинге ФИФА, который был опубликован в четверг на сайте организации. Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 42-го места на 46-е. В копилке у сборной России 1455 очков.

На первом месте в рейтинге идет сборная Бельгии, опережающая сборную Франции. На третьей строчке окопалась Бразилии. За ними идут команды Англии, Португалии и Уругвая.

На девятом и десятом местах находятся сборные Колумбии и Аргентины, представители стран которых выступают в «Зените».

Сборная России победой завершила два последних матча отборочного цикла, обыграв Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0).