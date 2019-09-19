Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о болельщике, который в нетрезвом состоянии пришёл на пресс-конференцию после матча россиян с Аргентиной на чемпионате мира.

Дело было на пресс-конференции. Российский фанат сел в первом ряду вместе с представителями прессы, а когда Сергей Базаревич и один из игроков сборной Андрей Зубков закончили с вступительным словом, встал и прокричал: «Мы чемпионы! Я сказал. Андрей, ты лучший. Валерьяныч, ты еще лучше!» После этого его вывели из зала.

Оказалось, что Базаревич давно знает этого мужика. По словам тренера, он был и на чемпионате Европы. Всегда скандировал: «Базаревич».

«Надо ему передать привет. Это человек из Самары. У него даже кличка Самара, я, честно говоря, даже не знаю, как его зовут. Я не первый раз с ним общался, ведь я проработал в Самаре четыре года. Он мой персональный фанат», — сказал Базаревич в эфире «Маяка», подчеркнув, что ему не нравится такое поведение, поскольку это должно быть на игроках, а не на тренер.