Бывший чемпион UFC Олег Тактаров рассказал о том, сколько Хабиб Нурмагомедов будет продолжать оставаться на вершине единоборств. По мнению актера, россиянин сможет продержаться только 2-3 года.

По словам Тактарова, Хабибу может составить конкуренцию целая армия, конкуренция будет все больше. Тактаров считает, что в легких весовых категориях очень быстро сходят с Олимпа.

«Хабибу сейчас 30 лет. Думаю, что через не могу он может выступать еще два-три года», — приводит слова Тактарова News.ru.

Напомним, Хабиб одержал победу над Порье, применив удушающий прием в третьем раунде. В 28 поединках россиянин не потерпел ни одного поражения.

Ранее Тактаров считал, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может не состояться.