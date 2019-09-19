Комментатор Геннадий Орлов поделился информацией, когда вышедший на свободу нападающий «Зенита» Александр Кокорин, впервые наденет игровую футболку клуба.

По словам Орлова, после прохождения медицинского обследования в Петербурге будет решено, нужно ли Кокорину отдохнуть. Орлов считает, что нет — он знает из его окружения, что футболист готов начать тренироваться.

«Изучение его медицинских показателей даст возможность расписать программу восстановления, как и чем заниматься. Если все будет в порядке, то думаю, что через полтора месяца он сможет быть в форме», — сказал Орлов в эфире своей передачи «ГСО Live».

Напомним, во вторник, 17 сентября, в первой половине дня прошло условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из исправительной колонии №4 Белгородской области, где они отбывали срок за две драки в центре Москвы. После этого стало известно, что «Зенит» вновь подписал контракт с Александром Кокориным.