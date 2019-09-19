Тяжелоатлет из Северной Кореи Ом Юн Чхоль выиграл золото на чемпионата мира по тяжёлой атлетике в Паттайе (Таиланд). Спортсмен из КНДР установил два мировых рекорда в весовой категории до 55 кг. В рывке он поднял 166 кг — это втрое больше его веса. В сумме получилось 294 кг. Предыдущий рекорд был поменьше — 162 кг в толчке и 293 кг в сумме.

TRIPLE bodyweight and World Record! Om Yun Chol (55kg DPRK 🇰🇵) Clean and Jerks 166kg on his way to become 2019 world champion. pic.twitter.com/Nk6t4zr7av — IWF (@iwfnet) September 18, 2019

Серебро взял Игорь Сон из Казахстана, подняв в сумме вес на 266 кг (120+146). Бронзу взял Мансуру Аблулрахиму Аль Салиму из Саудовской Аравии с весом 265 кг (118 +147).

Ом Юн Чхоль — олимпийский чемпион 2012 года, серебряный призер Игр-2016. Победа в Паттайе оказалась для него пятой в рамках чемпионата мира. Также он брал золото на чемпионате Азии, Азиатских играх и летней Универсиаде.