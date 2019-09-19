Форвард Александр Кокорин находится в расположение «Зенита». Футболист проходит углубленное медицинское обследование. По итогам медосмотра будет принята программа, по которой будет футболист заниматься индивидуально.

По мнению Геннадия Орлова, Кокорин будет набирать форму примерно полтора месяца. Нападающий должен помочь «Зенита» в осенних матчах чемпионата России.

Напомним, сегодня, 17 сентября, в первой половине дня прошло условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из исправительной колонии №4 Белгородской области, где они отбывали срок за две драки в центре Москвы. После этого стало известно, что «Зенит» вновь подписал контракт с Кокориным.

После выхода на волю Кокорин поужинал с близкими на сумму 73 тысячи рублей.